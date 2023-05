Rai 2, chi sostituirà Stefano De Martino al Tim Summer Hits

19 maggio 2023 a

Stefano De Martino non condurrà la seconda edizione di Tim Summer Hits, evento musicale andato in onda la scorsa estate su Rai 2 insieme ad Andrea Delogu. Secondo quanto riporta il sito TvBlog, infatti, il ballerino e conduttore ora impegnato con Bar stella, sempre su Rai 2, non presenterà anche questo programma che l'anno scorso ha avuto un ottimo successo, soprattutto tra le fasce più giovani dei telespettatori. Sarebbe confermata invece la presenza della Delogu anche per questa edizione estiva. Al suo fianco, sempre secondo le indiscrezioni di TvBlog, potrebbe esserci Filippo Neviani, in arte Nek.

Del resto il cantante non è certamente un volto nuovo della Rai. Sempre la scorsa estate. infatti, Nek non solo è stato ospite del Tim Summer Hits ma ha pure condotto il talent Dalla strada al palco, che è andato in onda a fianco del Tim Summer Hits. I buoni ascolti, inoltre, gli hanno permesso di veder rinnovato il programma per una seconda stagione, che si è conclusa il 2 maggio.

Stando a queste indiscrezioni, allora sembra perdere quota, la possibile candidatura di Fabrizio Biggio (braccio destro di Fiorello su Rai 2 a Viva Rai 2) alla conduzione dell’evento al fianco di Andrea Delogu.