Viva Rai2, Fiorello all'ad Rai: "Promesse che non manterrà...". La risposta di Sergio

Siparietto esilarante tra Fiorello e l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, durante la puntata di Viva Rai2 su Rai 2, di questa mattina 22 maggio, a proposito dello sciopero dei dipendenti Rai annunciato il 5 aprile scorso, in programma il 26 maggio e scongiurato dopo l'incontro di sabato tra i vertici aziendali e le sigle sindacali. "Ci doveva essere uno sciopero il 26 ma il nuovo ad, Sergio, Francesco, Giovanni, Peppino... l'uomo dagli otto nomi, ha scongiurato lo sciopero facendo delle promesse, che poi non manterrà... Roberto, o Sergio come preferisce, le manterrà queste promesse?", ha detto scherzosamente lo showman nel corso della trasmissione, invitando l'amministratore delegato di Viale Mazzini a chiamarlo.

E la risposta di Serio non si è fatta attendere. L'ad della Rai infatti ha subito mandato un messaggio su whatsapp a Fiorello immediatamente mostrato ai telespettatori di Viva Rai2: "Spiritosone, sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. Tu rimarrai in Rai con tutti noi", ha scritto quindi Sergio. Immancabile la chiosa ironica di Fiorello: "Qui facciamo le battute per provocare e voi ci cascate"...

Sabato 20 maggio Rai e organizzazioni sindacali, infatti, hanno raggiunto un accordo che revoca lo sciopero annunciato il 5 aprile e proclamato per il 26 maggio. La nuova governance ha assicurato i sindacati sul fatto che - ben conoscendo, dall’interno, le problematiche aziendali - saprà ben interpretare e fare proprie le esigenze dei lavoratori, per dare sempre maggiore solidità all’azienda e rilanciarne il ruolo di Servizio Pubblico, anche nel segno della qualità del lavoro per quanti quotidianamente operano al suo interno.