Ilary Blasi, pubblico in delirio: "Ma è davvero lui?", chi c'è in studio

Roberto Tortora 23 maggio 2023

Alla fine Totti jr. ha fatto l’esordio. Non in campo, bensì in televisione. Il buon Cristian, a sorpresa, presente tra il pubblico in studio durante l’ultima puntata ed è infatti stato inquadrato dal regista de L’Isola dei Famosi 2023, Roberto Cenci. È bastato solo un breve stacco su di lui e i social sono impazziti. Per una volta il pubblico non è rimasto incantato dai look della mamma, Ilary Blasi, che per l’occasione ha condotto in tuta aderente nera, stile cawoman. È la prima volta che il maggiore di casa Totti appare ufficialmente in tv e non lo ha fatto da solo, bensì in compagnia della sua giovane fidanzata, Melissa Monti.

Lei sì, invece, ha già dimestichezza con le telecamere. Ha iniziato con numerosi spot televisivi da bambina, per poi passare alla recitazione. Sul grande schermo ha debuttato con un film da Oscar: La grande bellezza di Paolo Sorrentino. E sul piccolo schermo con diverse fiction, come “Mi chiamo Maya” e “Solo per amore”. Una carriera molto promettente quella di Melissa, che non appena terminerà gli studi si dedicherà completamente a questo mestiere.

E poi c’è l’amore. La lovestory teen con Christian Totti procede a gonfie vele, entrambi hanno condiviso sui social le foto della loro “vacanza milanese”. Entrambi si frequentano da circa un anno. Durante la puntata, la mamma Ilary Blasi non ha fatto alcun riferimento alla piacevole visita, ma non è passata inosservata la presenza dei due giovani e su Twitter sono tantissimi i messaggi dei fan che si complimentano per la bellezza di Cristian, sulle orme del papà, perché gioca con la maglia delle giovanili della Roma.