Ilary Blasi, "hai bevuto?": cosa le scappa in diretta

23 maggio 2023 a

a

a

Ilary Blasi è molto brava a giocare sulle voci e sui rumors e a girarli a suo favore. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è data da diverse settimane in cattivi rapporti con l’opinionista Enrico Papi: si era addirittura parlato di una sostituzione in corsa, che però finora non è avvenuta. Nel corso dell’ultima puntata non sono mancati i siparietti tra i due, con la Blasi che al suo ingresso in studio si è tolta la giacca e l’ha lanciata su Papi.

"Ma è davvero lui?!": delirio per Ilary Blasi, chi porta in studio

In seguito c’è stato un simpatico scambio di battute, che non è sfuggito al pubblico, sempre molto attenti nel ricercare eventuali “segnali” di maretta tra la padrona di casa e il suo opinionista. A un certo punto la Blasi ha rivelato al pubblico che due naufraghi sarebbero finiti al televoto flash durante la diretta: prima però avrebbero dovuto affrontare alcune sfide. Dopo aver spiegato cosa accadrà, Ilary si è rivolta a Papi e gli ha chiesto di evitare di anticipazioni ai naufraghi quando si collegherà con l’Honduras.

"Adesso basta Ilary": Cristina Scuccia sbotta, rivelato il suo segreto

“Tu hai questa bocca de ciavatta che dici sempre le cose”, lo ha rimproverato la Blasi. Papi è apparso divertito ma anche un po’ perplesso, vedendo Ilary che si è lasciata andare a una serie di battute e a delle risate all’interno dello studio. “Ma che hai bevuto stasera? Sei stana”, ha scherzato l’opinionista dell’Isola.