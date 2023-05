Fiorello sorpreso da Maria De Filippi: “Con tutto quello…”, il gesto-choc

23 maggio 2023 a

Fiorello continua a riscuotere grande successo in termini di critica e di ascolti con il suo morning show Viva Rai2, che è ormai diventato un punto di riferimento per i telespettatori mattinieri. Nella puntata andata in onda oggi, martedì 23 maggio, lo showman siciliano ha ospitato Angelina Mango, vincitrice della categoria canto dell’ultima edizione di Amici, e Beppe Carletti dei Nomadi.

Alla giovane cantante reduce dall’esperienza di un talent è stato riservato lungo spazio: se lo è meritato, avendo vinto anche il premio della critica ad Amici ed essendo riuscita a smentire le malelingue che dicevano fosse lì solo perché figlia d’arte. Invece Angelina ha messo in mostra tutto il suo talento e si è guadagnata con le proprie forze di arrivare fino in fondo al talent. Fiorello non ha nascosto il suo apprezzamento per la giovane artista e ne ha approfittato anche per dire due parole su Maria De Filippi.

“A volte la mattina ci guarda perché lei si alza presto con tutto quello che ha da pensare”, ha dichiarato lo showman siciliano, che ha poi fatto una confessione sul talent di Canale 5. Proprio come con Ballando con le stelle, Fiorello ha rivelato di non capire bene come funzioni il meccanismo di Amici, visto che ci sono diversi vincitori e che si sfidano categorie distanti come cantanti contro ballerini.