Amici, Maria De Filippi stravolge tutto: spuntano due "nuovi" nomi

23 maggio 2023 a

a

a

Amici non ha fatto in tempo a concludersi che già Maria De Filippi pensa alla prossima edizione. La produzione sarebbe infatti già al lavoro per stabilire nuovi accordi. L'obiettivo? Il ritorno di Veronica Peparini e Kledi Kadiu. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, la conduttrice del talent di Canale 5 starebbe proprio puntando su questi due nomi.

"Ma è davvero lui?!": delirio per Ilary Blasi, chi porta in studio

Al momento nulla è ufficiale, anche se da tempo si respira aria di cambiamento. Certo è invece che dovrebbe essere riconfermati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Mentre Raimondo Todaro e Arisa sono tutt'altro che sicuri. In particolare la cantante vorrebbe riprendere in mano la sua carriera, dedicandosi ancora di più ai suoi progetti. Diverso discorso per Todaro. Alcuni rumors parlano di alcuni screzi con la conduttrice. Motivo per cui in diversi non escludono un suo possibile ritorno alla concorrenza, a Ballando con le Stelle.

"Di lei mi manca tutto". Cristina Scuccia vuota il sacco: di chi è innamorata

Oltre a Peparini e Kledi, è spuntato anche il nome di Giuseppe Giofrè. Infine che cosa ne sarà di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini? I due, che insieme hanno infiammato il palco del Serale con le loro esibizioni passionali, potrebbero con ogni probabilità essere riconfermati. Complice proprio la grande sintonia.