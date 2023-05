Orietta Berti e il Covid, "non riesco più": gli effetti sul suo corpo

24 maggio 2023 a

Lo chiamano Long Covid. E nemmeno Orietta Berti è sfuggita alle conseguenze nefaste prodotte dal virus a lungo termine, anche diversi mesi dopo il contagio. Intervistata da Novella 2000, la popolare cantante emiliana, 79 anni, ha affrontato il tema spiegando nel dettaglio ai suoi fan le sue non facili condizioni fisiche.

"Non riesco a mettere i tacchi che vorrei ma dicono che succede a tanti e che ci vorrà un po’ di pazienza…", ha sottolineato con la consueta dose di autoironia al settimanale, riferendosi ai danni al suo senso dell'equilibrio. L'usignolo di Cavriago, che quest'anno è stata apprezzata opinionista del Grande Fratello Vip in studio accanto ad Alfonso Signorini, ha ricordato di aver contratto il Coronavirus per ben due volte, come purtroppo è capitato anche a migliaia di italiani. C'è spazio anche per le riflessioni sulla sua carriera, ricca di soddisfazioni ma anche di qualche rimpianto per le canzoni che non è riuscita a cantare perché soffiatele da qualche collega: "Sono stata ripagata da altri successi, del resto sono i rischi del mestiere, l’autore magari vorrebbe affidarti un pezzo ma è sempre l’editore a decidere".

L'Orietta nazionale ha quindi ribadito di essere rimasta vittima di una truffa. "Tutto è stato raccontato a Striscia La Notizia…". L'ha scoperta grazie a una segnalazione di una signora di Ferrara, e poi tutto è passato nelle mani del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci: "Moreno Morello per Striscia La Notizia (storico inviato del tg, ndr) ha indagato e scoperto una cosa assurda e oscura…". Da qui l'invito a tutti: "Non smetto di dire di diffidare e stare con gli occhi aperti…"