Manila Nazzaro, la nuova fiamma? Un ex di Ballando con le Stelle

Storia finita quella tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Ma non solo, perché a detta di lui l'ex compagna avrebbe già ritrovato l'amore. Intervenuto in una diretta con Biagio D’Anelli, l’ex calciatore ha fatto credere che la frequentazione potesse essere iniziata prima della rottura. Manila ha preferito non intervenire, ma ad aggiungere qualche dettaglio ci ha pensato Today. Il portale ha addirittura rivelato il nome della nuova fiamma, che sarebbe niente di meno di Stefano Oradei.

L'uomo, è un ex ballerino di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. I due sono stati beccati insieme prima al compleanno di Valeria Marini e, qualche giorno dopo, all’inaugurazione di un locale. Nato a Roma l’11 ottobre 1983, Oradei nel 2013 entra a far parte del cast di Ballando e ci rimane come ballerino professionista fino al 2020.

Nel 2014, inoltre, partecipa in qualità di insegnante ad un programma svedese simile a Ballando con le stesse, dal titolo Let’s dance. Per quanto riguarda la sua vita privata, è nota la sua relazione con Vera Kinnunen. Con lei Oradei è stato legato per ben undici anni. E dopo essersi lasciati, ecco che nel suo cuore sarebbe entrata Manila.