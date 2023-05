Fiorello, bomba sulla Rai: "Andata via da Mediaset, ora...", chi scippa

24 maggio 2023 a

Che ne sarà del futuro di Barbara d'Urso è al centro del dibattito. A parlarne ci pensa Fiorello, interrogato sul retroscena che vede diversi volti Rai passare a Mediaset. Ma non solo, perché a detta del conduttore di Viva Rai2, potrebbe anche capitare il contrario. "C’è anche la d’Urso che è andata via da Mediaset e ci stiamo chiedendo dove andrà a finire…", lascia intendere raggiunto da Vanity Fair.

Da qui la battuta: "Magari potrebbe condurre Linea Verde oppure Linea Bianca, sulle montagne, più indicata perché sulla neve c’è più luce e viene più luminosa…". Per ora il destino del volto di Canale 5 è un mistero, anche se stando a quanto riportato dal portale televisivo DavideMaggio.it per firmare il rinnovo del contratto con Mediaset sembra voglia una prima serata. Intanto, occhi puntati su Viva Rai2. La domanda è sempre la stessa: ci sarà una seconda edizione?

"Non lo so, ci sto pensando, non mi piace ripetermi. Mentre tutti intorno a me lo vogliono rifare, dagli amici agli autori…Anche mia madre lo dice". Insomma, nulla è escluso e con Fiorello le sorprese di certo non mancheranno. A maggior ragione dopo il successo del suo programma mattutino.