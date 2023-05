Al Bano, l'ira per la foto di Damiano dei Maneskin: "Esempio di distruzione"

24 maggio 2023 a

Basta una fotografia a scatenare Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco ha perso le staffe dopo uno scatto pubblicato da Damiano dei Maneskin. Il giovane si è fatto immortalare completamente senza vestiti e mentre fuma una canna. Una scelta non piaciuta al collega che non le ha mandate a dire: "Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello". All’Adnkronos l'artista ha voluto dare una lezione a Damiano e non solo, specificando che "ognuno della sua vita può fare quello che vuole però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis".

Lui stesso ha dovuto fare i conti con la marijuana. "Ho pagato un prezzo salatissimo per aver sempre detto di essere contro la marijuana ma non cambio idea perché purtroppo so di cosa si tratta, l’ho vissuto sulla mia pelle", ha confessato in riferimento alla separazione da Romina Power. I due, a detta di Al Bano, si sarebbero lasciati perché lei "fumava troppe canne".

"Lo spinello e il nudo ormai sono diventati il linguaggio delle nuove generazioni - ha tuonato - i cantanti devono scioccare per attirare l’attenzione del loro pubblico. Io preferisco mostrare una realtà diversa, bella, interessante, a contatto con la natura e a contatto con il sole che nasce e che va a dormire: è quella la vera droga".