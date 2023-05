Romina Power stronca Al Bano: "Tanto solo non eri"

24 maggio 2023 a

"Ognuno di noi ha un punto di partenza nella vita, Cellino San Marco". Albano Carrisi festeggia i suoi (primi) 80 anni con il concerto-evento all'Arena di Verona. E 4 volte 20, in onda su Canale 5, non tradisce le aspettative. Merito anche di Romina Power, che si riunisce sul palco all'ex marito facendo sognare i telespettatori che commentano la serata su Twitter. Un delirio di meme e citazioni, e un tripudio di speranze: "Se l'amore vero esiste - scrive qualcuno - è il loro".

"Quella terra straordinaria per me era diventata una camicia di forza - prosegue Carrisi -. Poi cominciai a capire che dovevo tagliare i ponti con questa terra. Grazie a Nel sole, ho scoperto un'americana che faceva parte di un film. Lei mi ha fatto scoprire la bellezza di quella terra". Sul palco entra a questo punto Romina: "Passavo di qua, ho sentito il trambusto e ho pensato, tu queste feste che fai ogni 10 anni per festeggiare il tuo compleanno, forse è meglio che ora cominci a farle ogni 5 anni, ogni 2. Non si sa mai". "Tu pensa ai tuoi, che io mi occupo dei miei". Iniziano i fuochi d'artificio.

"Stai bene così. Sono felice che tu stia bene", spiega Romina. "Avevi dubbi?". "La cosa bella di lei è il rancore. Ora che sembra che siamo in un confessionale. Mi spieghi perché te ne sei andata?". E qui la situazione si fa assai personale: "Fatti due domande, e datti due risposte", replica lei. "La domanda la faccio a te, te ne sei andata in America per 16 anni. Ti ho aspettato, pensando forse cambierà, forse no".

Risposta piccantella della Power: "Mi sembra che tanto solo non eri, ad aspettare". Il riferimento ovviamente è a Loredana Lecciso, assente a Verona. "Tu hai una faccia che diventi la Callas senza cantare - blandisce la sua ex Al Bano -, non capisci i miei complimenti. Tu hai la forza, hai una musicalità…Abbiamo vissuto una storia molto interessante. Abbiamo cantato cose interessanti, perché crediamo nei valori".