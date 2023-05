Claudia Amendola beccato con la nuova fiamma: "15 anni meno di lui"

24 maggio 2023 a

Si chiama Giorgia, ha 45 anni e fa la costumista. Sarebbe lei la donna che ha rimpiazzato Francesca Neri nel cuore di Claudio Amendola. Lo proverebbe il servizio che ha dedicato alla nuova coppia il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato le foto dei due fuori da un ristorante. I paparazzi li hanno immortalati mentre chiacchierano e ridono sereni ma di lei, a parte che ha 15 anni in meno di lui, non si sa ancora molto. Secondo il settimanale i due starebbero insieme da ottobre e solo da qualche mese vivrebbero nello stesso appartamento.

Su come sia nata questa relazione non ci sono dettagli specifici, se non che Claudio e Giorgia abbiano iniziato a frequentarsi a ottobre, cioè nel periodo in cui giravano voci di una crisi tra l'attore romano e Francesca Neri. La notizia di questa nuova storia d'amore per l'attore romano non è stata né confermata né smentita ma a quanto pare le voci parlano di un nuovo sentimento sbocciato tra i due. Non resta da aspettare l'ufficializzazione della notizia.