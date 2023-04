Claudio Amendola, "da quando ho avuto l'infarto...": il dramma dell'attore

25 aprile 2023 a

Tempo di confessioni, per Claudio Amendola, l'attore tornato sul piccolo schermo in questi giorni nel ruolo di Nemo Bandera, boss e imprenditore malato di alzheimer protagonista de Il patriarca, nuova fiction in onda su Canale 5 di cui Amendola è anche regista.

L'attore si confida in una lunga intervista a Visto. E al rotocalco si sbottona su come viva dopo essere stato colpito anni fa da un infarto. Quando gli chiedono se è ipocondriaco, risponde: "Non lo sono mai stato fino all'infarto che ho avuto nel 2017". Già, perché avvenimenti del genere ti cambiano la vita.

"Per un annetto e mezzo ho vissuto un allarme continuo. Poi piano piano sono tornato ad essere più sereno", ha aggiunto Amendola, spiegando di vivere con angoscia ogni piccolo dolore intercostale.

Poi, sui figli: "Sono stato lo stesso genitore per i miei tre figli, ma in tre età diverse e dunque in tre fasi diverse della vita", ha spiegato a Visto. Infatti Amendola ebbe Alessia quando aveva 21 anni, dunque arrivarono Giulia e Rocco. Alessia oggi fa doppiaggio, e papà ammette: "La professione le è stata un po' imposta". Infatti iniziò a soli sei anni. E oggi è una delle doppiatrici più apprezzate d'Italia.