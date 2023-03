Belve, Claudio Amendola-choc: "Dipendente dalla cocaina, come mi ero ridotto"

21 marzo 2023 a

Nel salottino di Francesca Fagnani, a Belve su Rai 2, spesso e volentieri fioccano confidenze inedite, toste, pesante. Questo sia per la bravura della conduttrice, per le sue domande ficcanti, sia per il fatto che in una certa misura la dimensione è intima, uno studio che ti spinge a sbottonarti, a fare un passo più in là.

E questo è quanto ha fatto Claudio Amendola, tra gli ospiti dell'ultima puntata di questa stagione, in onda su Rai 2 oggi, martedì 21 marzo. L'attore dalla Fagnani si confessa e rivela: "Sono stato dipendente dalla cocaina". E ancora: "Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli", ammette l'attore.

Amendola poi spiega di aver realizzato, ad un certo punto, di aver toccato il fondo: "Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato". Quando la Fagnani gli chiede se ne è uscito da solo, risponde: "Sì, completamente da solo".

Dunque, sulla separazione da Francesca Neri, per la prima volta Amendola confida: "Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo". E ancora, sui soi amori: "Sono stato amato più di quanto ho amato io. Ancora ho da imparare in materia", conclude con grande onestà.