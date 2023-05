Siffredi stronca Fedez: "Sinistroide arricchito, cosa è arrivato a chiedermi"

25 maggio 2023 a

Volano stracci tra Fedez e Rocco Siffredi. L'attore a luci rosse replica per le rime al rapper che lo aveva accusato di aver rifiutato l'ospitata a Muschio Selvaggio. Il motivo? A detta del marito di Chiara Ferragni, Siffredi voleva essere pagato. "Ha detto la verità - mette subito le mani avanti l'attore a luci rosse -. Lui si fa ospitare dappertutto gratis ma a me chiedeva mi pagassi pure l’aereo. Ma se ne vada… dove dico io! Lui ovunque si trova vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese. Ma gratis".

Intervistato da Mowmag, Siffredi non ci va per il sottile: "Lo so perché una era di un mio amico. E chiede gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l'aereo e l'hotel? Ma non era lui che qualche anno fa prendeva in giro i comunisti coi rolex? Adesso è lui che fa la figura del sinistroide arricchito che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…".

Poco prima Fedez aveva liquidato così l'assenza di Siffredi nel suo podcast: "Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo". Il rapper aveva inoltre fatto sapere di avere invitato, senza successo, altri volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport italiani. A rifiutare il suo invito, almeno per il momento, sarebbe stata anche Maria De Filippi.