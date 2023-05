Victoria Cabello, la rivelazione che spiazza: "Mai più vista e sentita"

25 maggio 2023 a

A sei anni dalla sua ultima esperienza come conduttrice Victoria Cabello torna in televisione con "Viaggi Pazzeschi", il nuovo programma in cui è protagonista al fianco dell'amico Paride Vitale in onda su TV8. Intervistata da Vanity Fair su questa nuova avventura e soprattutto sulla nuova Victoria, la Cabello ha svelato che si è accorta che prima della malattia si è persa pezzi di vita importanti: compleanni, cresime, matrimoni a causa del lavoro. "Le persone che mi sono vicine sanno che ora tendo a dire “no” alle cose quando sento che è troppo e che posso permettermi di farlo. Dico spesso che questo lavoro è sempre meglio che lavorare: siamo dei privilegiati, ma la vita è breve, e me lo ha insegnato proprio il periodo buio che ho vissuto. Voglio essere serena ed esserci per gli altri nel momento del bisogno. Prima ero troppo presa dalla carriera per accorgermene: il passato non posso cambiarlo, ma posso lavorare sul futuro".

Victoria Cabello rivela che, come Michela Murgia, ha la sua queer family di cui Paride fa parte e che ha iniziato a costruire da giovanissima. "Ho sempre avuto una visione molto aperta rispetto al mondo e alle persone", dice a Vanity: "adesso si parla molto di inclusione e di diversity, ma io le ho sempre praticate a mia insaputa. I diritti sono fondamentali e per tutti, non ho mai fatto distinzione in base all'orientamento sessuale e alla provenienza. Valuto le persone per quelle che sono, anche nel gruppo di lavoro: avere avuto molti autori gay per me è stato un vanto, anche quando me lo facevano notare gli esterni". Famiglia queer, ma anche famiglie di lavoro come quelle costruite con Arisa, Geppi Gucciari e Virginia Raffaele. Ma se con le prime due amiche la cosa ha funzionato con la terza no. "Arisa è molto carina, ogni tanto mi manda qualche messaggio: è una persona vera, e sono molto contenta del successo che ha avuto sia a livello musicale che come intrattenitrice. A Geppi voglio molto bene: abbiamo delle vite incasinate, ma ogni tanto riusciamo a vederci anche con Paride. Virginia, invece, non l'ho più né vista né sentita".