Fiorello, "forse lascia la Rai". Bomba dopo Fazio e Annunziata

Dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata, lascia la Rai anche Amadeus? A lanciare la "bombetta", tra il serio e il faceto, è Fiorello a Viva Rai 2. Lo showman siciliano è amico di vecchia data del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, campione di ascolti e di polemiche. Sulla carta, "Ama" ha un contratto blindato che lo vede riconfermato all'Ariston anche nel 2024, ma è chiaro che il cambio dei vertici a Viale Mazzini deciso dal governo Meloni potrebbe in qualche modo cambiare le carte in tavola. Di sicuro, è mutato il clima e la partenza dell'ex ad Carlo Fuortes, che aveva con Amadeus uno strettissimo rapporto, non è da sottovalutare.

"Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso - annuncia Fiorello ai suoi telespettatori, di buon mattino -. L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo". Nelle scorse settimane proprio Amadeus aveva respinto al mittente ogni indiscrezione riguardo a un suo addio alla Rai. "Lì la butto - ha proseguito sibillino "Fiore" -. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere". Non è da escludere che sul tavolo dei piani altissimi di viale Mazzini ci sia un "dimezzamento" del ruolo di Amadeus al Festival, magari come solo conduttore e "frontman" sul palco. Uno scenario gravido di possibili conseguenze, anche clamorose e inattese.