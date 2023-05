Maurizio Gasparri inchioda Fazio: "Guardami in faccia e rispondimi"

26 maggio 2023 a

a

a

Il caso Fazio tiene ancora banco. Complici le dimissioni di Lucia Annunziata, Myrta Merlino torna a parlare della Rai e dei nuovi equilibri politici. Eppure Maurizio Gasparri, ospite della puntata de L'Aria Che Tira su La7, ricorda che entrambi se ne sono andati per loro spontanea volontà. O meglio, "perché evidentemente vanno a prendere di più". Fabio Fazio infatti passa a Discovery dove ha firmato un contratto quadriennale da capogiro.

Per questo "nei giorni scorsi ho presentato in Commissione di Vigilanza Rai una interrogazione per sapere a quanto ammontassero le spese sostenute dalla Rai per gli ospiti della trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, sia per ciascuna puntata, sia nell'arco dell'intera stagione". Risultato? "Con grande stupore ho letto la risposta che la Rai mi ha inviato, attraverso la Commissione di Vigilanza. Giustificandosi con il fatto che il programma è prodotto in appalto con la società 'l'Officina', infatti, la Rai non ha fornito alcun dato su questi compensi, parlando esclusivamente di un budget forfettario non quantificato".

Il senatore di Forza Italia la definisce "una risposta sconcertante, omertosa e per la quale non c'è alcuna giustificazione". Da qui l'appello al diretto interessato: "Fazio, guardami in faccia e rispondimi. Perché Fazio non rende noti i compensi che eroga a ospiti, autori e collaboratori?". E, rincarando la dose: "Un programma Rai non è mica una loggia segreta. Fazio faccia una operazione di trasparenza. Porterò il tema in commissione di Vigilanza", perché "vogliamo sapere e non accetteremo ancora risposte evasive da parte della Rai".