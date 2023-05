Il Volo in crisi? "Momenti difficili, ora...". Ecco tutta la verità

27 maggio 2023 a

Questa sera 27 maggio in prime-time su Canale 5 andrà in onda la prima delle due serate evento all’insegna della grande musica con "Il Volo - Tutti per Uno", con la partecipazione di Federica Panicucci. Uno spettacolo eccezionale in cui il trio famoso in tutto il mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalerà momenti inediti ed emozionanti, anche grazie alla presenza di tanti grandi ospiti che calcheranno con loro il prestigioso palco dell’Arena di Verona. Tra questi: Gianna Nannini, Pooh, Giorgio Panariello, Annalisa, Francesca Michielin.

I tre, in una intervista al magazine DiPiùTv hanno parlato di alcuni momenti difficili avuti in passato: "Abbiamo vissuto una crisi ma non ci lasceremo mai, ora stiamo per tornare anche in televisione", hanno detto Piero, Ignazio e Gianluca: "La nostra unione artistica per fortuna ha superato i momenti difficili che abbiamo avuto". "Qualche tempo fa sono stato male per via di alcune cose che non mi andavano bene, ho avuto una crisi con Piero e Gianluca, ma ne abbiamo parlato e abbiamo risolto tutto", ha rivelato Ignazio Boschetto.

E ora sono "felicissimi di tornare all’Arena di Verona per due date esclusive, sul palco di una delle location più belle che ci ha già accolto tante volte: lì porteremo il nostro nuovo spettacolo", hanno detto i ragazzi del trio reduci da un tour mondiale che ha riempito i teatri più importanti dal Sud America all’Europa, come rivela la rivista citata nel paragrafo precedente.