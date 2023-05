Mara Venier, "quando arrivò la crisi...": parla il suo ex

27 maggio 2023 a

a

a

“Quando arrivò la crisi e non riuscivamo a lasciarci, durante l’altalena del ‘si’ e ‘no’, a lei venne un’idea fantastica": Jerry Calà, in un'intima intervista al magazine Gente, ha parlato della sua passata relazione con Mara Venier. E ha raccontato un aneddoto in particolare: "Mi disse di non chiamarla per un anno fissando pure la data esatta. ‘Ci vediamo tra un anno da oggi’ e così è stato. E da allora siamo riusciti a restare amici”.

Mediaset, Lorella Cuccarini lascia per la Rai? L'indiscrezione-bomba

I due sono stati sposati per quattro anni, dal 1984 al 1987. L’attore e regista ha rivelato che il loro rapporto era molto profondo. E dopo la separazione, l’amore si è trasformato in una fraterna amicizia che dura tuttora. Continuando a parlare di Mara, poi, Jerry ha confessato: “È un’amica speciale ed ottima cuoca. Quando si va a cena a casa sua non si lascia nulla nel piatto. Siamo una grande famiglia allargata".

"Chi arriva al suo posto": Insinna, la voce bomba che stravolge la Rai

Dopo la separazione con la Venier, Calà ha avuto vari flirt e frequentazioni fino all’incontro con l’imprenditrice veronese Bettina Castioni con la quale si è risposato nel 2002. Dalla loro unione è nato il figlio Johnny. Durante l’intervista, infine, l'attore è ritornato a parlare dell’infarto che lo ha colpito nelle settimane scorse: “L’infarto è stato un grande spavento, ma ora volto pagina".