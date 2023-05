Beatrice Valli, massacrata per una data: "Vedi che non è domani!"

28 maggio 2023 a

a

a

Betarice Valli sommersa da insulti e polemiche per un semplice errore sui social. Ha passato qualche ora di inferno per aver dimenticato una data importante che avrebbe voluto comunicare ai suoi follower. La Valli ha infatti parlato del suo anniversario di nozze. Ma di fatto il calendario e la memoria le hanno giocato un brutto scherzo. Proprio la Valli infatti sui social ha parlato del marito Marco Fantini ma ha tragicamente, si fa per dire, sbagliato la data delle loro nozze e dunque dell'anniversario.

A farglielo notare sono proprio i follower che le scrivono che l'appuntamento dei due non è per domani 28 maggio ma per lunedì 29. Immancabili arrivano le scuse dopo qualche ora di messaggi dai toni piuttosto accesi da parte dei follower: "Avete ragione, mi dispiace, ma è la stanchezza".

"Hanno fatto cose davanti a noi". Caos sull'Isola: i due beccati in intimità

"In tutto questo non ci siamo dimenticati, domani è l'anniversario di me e del "Marchini". Per festeggiare e riposare andremo una settimana in Toscana con tutta la famiglia. Saremmo voluti tornare a Capri, ma con tutti e quattro, l'allattamento e il lavoro non riusciremmo a gestire il tutto", ha raccontato sui social. Apriti cielo: subito redarguita dai follower con un "vedi che non è domani!". E la Valli ha dovuto fare retromarcia scusandosi, addirittura, con i followers.