Cristina Scuccia, la frase impensabile: "Ho questa voglia dopo la notte"

Cristina Scuccia è sempre di più la vera protagonista dell'Isola dei Famosi. La concorrente di fatto ha chiuso con il suo passato da suora e adesso vuole godersi una ritrovata libertà, un nuovo modo di intendere e di vivere la sua esperienza sull'Isola. Nel corso di queste prime settimane del reality show ha già parlato di alcune sue vicissitudini sentimentali. Di una persona misteriosa che vive in Spagna a cui sarebbe legatissima. Una rivelazione avvenuta nel corso dell'ultima diretta.

La frase con cui la Scuccia ha rivelato il suo rapporto con questa persona misteriosa ha colpito e non poco Ilary Blasi che ha cercato di far aprire di più proprio la Scuccia davanti al pubblico che segue il reality. Ma l'ex suora è subito andata sulla difensiva redarguendo anche la stessa Blasi: "Per favore basta, non voglio più parlarne, è una cosa preziosa per me". Ma a desso si aggiunge un tassello a questo cambiamento improvviso della Scuccia.

"Adesso basta Ilary": Cristina Scuccia sbotta, rivelato il suo segreto

Qualche giorno fa i tepespettatori hanno segnalato sui social una frase piuttosto importante della Scuccia rivolta, in un momento di confidenze, a Marco Mazzoli: "Mi sono svegliata e ho avuto un desiderio di maternità". La Scuccia avrebbe fatto un sogno la cui protagonista sarebbe stata una neonata. Insomma per l'ex suor Cristina è tempo di grandi cambiamenti.