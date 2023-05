Ilary Blasi, la richiesta choc sull'Isola dei Famosi: "Io me ne frego"

27 maggio 2023 a

La prossima puntata de L'Isola dei Famosi si preannuncia al vetriolo: Nathaly Caldonazzo ha infatti chiesto alla conduttrice Ilary Blasi di mandare in onda in prime time su Canale Cinque le immagini in cui Andrea Lo Cicero ha parlato male di Marco Mazzoli. Al reality show dei naufraghi è di nuovo in corso una rissa tra la showgirl e l'ex rugbista reo di sparlare alle spalle degli altri. E in particolare a quelle di Mazzoli. “Abbi il coraggio di dire quello che hai detto ieri", urlava la Caldonazzo nell'ultima puntata puntando il dito verso Lo Cicero. "Diglielo in faccia quello che dici alle spalle. Dicevi che lui non è un vero vegano e che fa ridere i vegani. C’era presente Corinne!". "Vomito, posso vomitare? Che bugiardo che sei", continuava la showgirl. "Non ci posso credere. Sparlavi e dicevi ‘i vegani ridono se vedono Marco, perché lui mangia la carne’. Sei il più falso della storia, ieri per venti minuti hai sparlato. Hai parlato male di Marco Mazzoli e ti devi vergognare. Io con i siculi falsi non parlo, parlo solo con i siculi signori, con i siculi bugiardi non parlo. Ma i veri siculi non sono come te fidati”.

Ma Nathalie ne ha anche per gli altri concorrenti: "Mi dà fastidio che gli altri fanno le banderuole. Tutti si lamentano e poi però stanno con lui. Anche Corinne, siamo sempre andate d’accordo, ha sempre preso posizione e adesso vedo che per il famoso ‘quieto vivere’ va dove tira il vento. Io me ne frego, a me del quieto vivere non importa nulla!”. Quindi l'appello a Ilary Blasi: "Qui quando uno si gira ha le pugnalate alle spalle delle persone. Tu vuoi sminuire gli altri. Per fortuna c’erano le telecamere così lunedì riderò. Ilary ti prego fai vedere i video in puntata. […] Io sono una soubrette che non si inc**a nessuno? Ascolta, io faccio teatro da 30 anni”. E per fortuna che Pier Silvio Berlusconi sperava in una versione sobria del reality show dei naufraghi dopo le bassezze che si sono viste al Grande Fratello Vip 7...