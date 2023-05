Maria De Filippi, tam tam impazzito: "Lascia la tv", cosa c'è dietro

28 maggio 2023 a

a

a

Maria De Filippi lascia la tv? Secondo alcune pesanti indiscrezioni riportate da TvGossip, a quanto pare la conduttrice potrebbe decidere di lasciare gli studi e le telecamere per intraprendere un nuovo percorso professionale sempre legato al mondo della tv. La De Filippi è stata riconfermata al timone di Amici, C'è posta per te e Uomini e Donne anche nella prossima stagione, ma a quanto pare si pensa già a un ruolo dirigenziale per lei dentro le mura di Mediaset.

Una mossa per poter sfruttare al massimo le sue competenze e avere una preziosa consulente e consigliera anche per i palinsesti dei prossimi anni. Sarebbe questa l'idea di Pier Silvio Berlusconi che circola per i corridoi di Cologno Monzese. "Maria ancora una volta sarà in prima linea con i suoi contenuti e chissà che per lei non arrivi anche un ruolo da manager", si sussurra a Mediaset.

De Filippi sconcertata: la star di Uomini e donne che si dà alle luci rosse | Foto

Insomma una nuova stagione potrebbe spalancarsi davanti alla De Filippi che ormai, inutile negarlo, ha fatto la storia del Biscione. E l'azienda non è intenzionata a fare a meno della sua professionalità anche a telecamere spente. Di certo il suo tocco magico sui programmi ha permesso a Mediaset di collezionare successi su successi con ascolti alle stelle. Ed è per questo motivo che le competenze di Maria potrebbero essere decisive anche per altri programmi.