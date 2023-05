Francesca Fialdini, caos in studio: "Per favore, grazie!", intervista interrotta

Roberto Tortora 29 maggio 2023 a

Attimi di imbarazzo a “Da noi… a ruota libera”, programma condotto da Francesca Fialdini su RaiUno. Sempre pacata e gentile, anche la presentatrice toscana ha perso le staffe. Motivo? L’eccessivo caos in studio durante un’intervista a Rocio Munoz Morales, attrice spagnola e compagna di Raoul Bova. La Morales è stata anche co-conduttrice di Massimo Ranieri nello spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”, andato in onda venerdì scorso su Rai1. Tra gli addetti ai lavori nel dietro le quinte, qualcuno ha ecceduto nei rumori e la giornalista, evidentemente stizzita, ha interrotto l’intervista e si è rivolta alle persone non inquadrate con evidente fastidio: “Vi prego di fare silenzio in studio, grazie”. In studio è calato il gelo, ma da lì in poi il silenzio è stato sovrano.

Non è la prima volta che accade in Rai, anche Mara Venier fu costretta a fare una ramanzina durante una puntata di Domenica In. Per fortuna, l’intervista della Fialdini alla Morales è poi ripresa senza problemi. L’attrice ricorda il suo arrivo in Italia e la conoscenza di Raoul Bova, per lei ancora oggi un punto fermo, nonostante il gossip insista su una presunta crisi tra i due. Nessuna domanda, però, su possibili future nozze.

E non potrebbe essere altrimenti, perché in più occasioni Rocio ha spiegato che il matrimonio non è qualcosa che fa per lei e non è una priorità per Bova, che è stato già sposato per tre anni con Chiara Giordano, figlia di Annamaria Bernardini Di Pace, celebre avvocato matrimonialista. Se, però, il bel Raoul si decidesse e glielo chiedesse, la Morales sarebbe contenta. Quindi, come si suol dire, se son rose fioriranno…