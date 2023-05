Luciana Littizzetto, la frase choc sulla Meloni: "Guardatela, vi faccio un mazzo..."

29 maggio 2023 a

Luciana Littizzetto si sfoga e lancia l'ultimo assalto a Giorgia Meloni dal palco d'onore della Rai in prima serata a Che tempo che fa. L'attrice comica nel suo consueto monologo ha prima regolato i conti con la Rai: "Cara Rai, tu che sei partita con un canale e adesso ne hai più di Venezia. Tu che hai Tg1, Tg2 e, per ora, anche il Tg3. Tu che non hai più l’Annunziata. Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. Abbiamo retto a sette governi. Sono stati anni proprio belli, di allegria, fatica, grandi ascolti, ospiti importanti. Ogni anno pestavamo qualche merd*ne e ci spostavi di canale, ma abbiamo resistito: soprattutto grazie ai nostri milioni di spettatori che ci vogliono bene. Cara Rai, tu per me non sei la parte politica di turno che ti governa, tu sei Enzo Biagi, Mike Bongiorno, Piero e Alberto Angela, Pippo Baudo, Renzo Arbore, la mia amata Raffaella – e l’elenco continua -. Mi lasci ricordi straordinari, e pure sto pirla di Fabio, che mi dovrò portare “alla prova del Nove”".

E ancora: "Grazie a Fabio per tutti questi anni insieme. L’unico presentatore che se fa pessimi risultati gli danno addosso, e che se ne fa di ottimi gli danno addosso il doppio. Cara Rai, restiamo amici, chissà se un giorno ci ritroveremo, in un’Italia diversa, dove la libertà venga rispettata. In un’Italia dove un ministro non si preoccupa di quello che fa un saltimbanco. Non ti dimenticare che il servizio pubblico è di tutti, di chi governa e di chi pensa il contrario".

"Alla guerra, ciao bello, ora in Italia...": Littizzetto scatenata, la lettera della vergogna

Poi però arriva il consueto carosello di foto del premier insieme a capi di stato e volti noti della politica internazionale. "Guardate che faccia fa con Macron. E guardate questa con Xi Jinping, ha paura del Covid la Meloni e sta lontana", afferma la Littizzetto. Ma si scatena quando mostra la foto con Steve Bannon in cui la Meloni sorride: "Qui ha la faccia di una che dice arrivo al governo e vi faccio a tutti un mazzo così. C'è riuscita".