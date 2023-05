Fabio Fazio, cambia tutto in Rai? "Chi arriva da La7 al suo posto" (non è Giletti)

29 maggio 2023 a

Myrta Merlino, attuale conduttrice de L'aria che tira su La7, potrebbe tornare in Rai. Pare che la giornalista sia in pole position per sostituire Fabio Fazio in un programma "sulla falsa riga di Che tempo che fa". Riporta La Stampa in un retroscena, che la giornalista economica, "appena entrata nella squadra del potentissimo agente Lucio Presta, voci di corridoio Rai la danno in trattative".

"A suo favore", si legge, "il fatto che sia apprezzata da tutto l'arco costituzionale nelle sue più ampie declinazioni. Tutti corrono al suo salotto, quello dello studio tv e quello di casa sua". Per esempio, alla festa del suo compleanno qualche settimana fa, si sono presentati "da Gasparri a Nardella, da Boccia marito di Nunzia De Girolamo, una delle sue più care amiche, a mezzo Pd in terrazzo festante con altra mezza FI. Grande amica di Berlusconi, di Confalonieri e di Renzi, nessuno le ha mai negato la propria presenza in programma". Inoltre, la Merlino sarebbe abbastanza stufa di un programma quotidiano come L'aria che tira e ne vorrebbe uno a cadenza settimanale.

Ma ci sono anche dei "contro". Per esempio "la grande eco destata da un comunicato ufficiale redatto contro Merlino dai di lei collaboratori, che in una nota l'avevano accusata di 'comportamenti incivili e maleducati' e per quel vezzo di licenziare in diretta chi non la soddisfa appieno". E in Rai questo sarebbe un bel problema.