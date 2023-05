Fiorello, "ci sarai l'anno prossimo?": una bomba su Mediaset

29 maggio 2023 a

Gli addii non riguardano solo la Rai. Anche Mediaset rischia di perdere qualche volto tv. Tra questi quello di Raimondo Todaro. Ospite di Viva Rai3, il ballerino e insegnante di Amici, ha lasciato intendere che il futuro per lui è ancora incerto. Viste le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane circa la non riconferma dell'insegnante nel talent show di Maria De Filippi, Fiorello gli ha subito chiesto: "Domanda secca, farai Amici l'anno prossimo?". E la risposta non è stata da meno: "E cu u sapi", ossia "e chi lo sa".

E così il comico non ha potuto far altro che buttarla sul ridere imitando Todaro: "No Maria io non sono d'accordo". Il riferimento è alla famosa lite del ballerino con la conduttrice di Canale 5. Discussione tagliata in fase di montaggio. Che ci sia proprio questa dietro i rumors su un suo ritorno in Rai? Per molti Todaro potrebbe tornare a Ballando con le Stelle, il talent che l'ha visto protagonista per diverso tempo e che lui stesso aveva lasciato.

E non senza fare paragoni: "Milly è come Maria, sono stacanoviste - ha spiegato - Hanno in comune la passione per il lavoro che fanno. Lo farebbero pure gratis. Si vede proprio. La differenza sostanziale è che Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dice che mutande metterti. Mentre Maria ti dà molta carta bianca. Non è mai venuta a dirmi ‘fai così’. C’è anche da dire che Maria fa tanti programmi contemporaneamente quindi non potrebbe neanche volendo. Mentre Milly si concentra solo su quello".