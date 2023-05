Maurizo Crozza travolge la Schlein in due minuti: "Ma che c*** ha detto?"

30 maggio 2023 a

Maurizio Crozza asfalta Elly Schlein. È diventata virale una clip di qualche tempo fa in cui il comico nel suo show "Fratelli di Crozza" fa letteralmente a pezzi la segretaria del Pd. L'attacco di Crozza è di quelli feroci che non lasciano spazio a interpretazioni. Crozza mette a fuoco tutte le debolezze, le incertezze, quel modo vago di declinare la leadership da parte della Schlein: "Quando parla i giornalisti non capiscono nulla e sconfortati si chiedono, 'ma che c*** ha detto?'".

Poi arriva l'affondo: "È vaga su tutto, anche sull'Ucraina dice sì agli aiuti ma senza spese militari". Un vero e proprio processo in chiave comica quello di Crozza che è diventato cult sui social. Nella clip poi Crozza parla anche della Schlein che ama i salotti buoni e lo fa a modo suo con parole schiette e abbastanza dure: "La Schlein dice che sta dalla parte degli immigrati, dice che servono. Poi va alle cene ai Parioli da Baglioni e lì sì, è vero, gli immigrati servono...e poi sparecchiano".

Parole, quelle di Crozza che hanno fatto letteralmente il giro del web e che fotografano l'incoerenza della leader del Pd ormai al tappeto dopo la sconfitta senza precedenti alle amministrative in cui il centrodestra ha letteralmente travolto il centrosinistra.