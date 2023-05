Fazio, anche Pippo Baudo attacca Meloni: "Un tempo era intelligente..."

30 maggio 2023 a

a

a

Pippo Baudo è stato citato da Luciana Littizzetto nell’ultimo monologo della stagione a Che tempo che fa. Citato come uno dei padri della televisione pubblica, Baudo ha apprezzato l’intervento della Littizzetto, così come l’atteggiamento di Fabio Fazio in occasione della puntata di addio alla Rai. “È un peccato che un’esperienza simile finisca, ma se Fazio ha deciso di lasciare dopo 40 anni qualche motivo ci sarà”, ha dichiarato all’Ansa.

"Lo strano sfratto di chi...": impensabile, ecco chi demolisce Fabio Fazio

Baudo ha ricordato gli anni della lottizzazione in Rai: “Era una lottizzazione intelligente, dava spazio ai rappresentanti di ogni tendenza politica e quindi era una Rai plurale. Oggi invece c'è la tendenza a volerla controllare, regolare. Il servizio pubblico deve assicurare a tutti il diritto di parola, deve mettere sul tavolo tutte le carte, poi lo spettatore sceglie quelle che vuole. Non bisogna per forza piacere a tutti, ma è necessario che tutte le idee abbiano diritto di cittadinanza”.

"Forse da gennaio": rumors sulla svolta, come cambia la carriera di Giletti

“Altrimenti - ha aggiunto Baudo - si fa un'offesa al pubblico, perché si parte dal presupposto che la gente a casa non sia capace di formarsi una propria idea. La libertà di scegliere è fondamentale. La Rai è di tutti gli italiani, al di là di ogni conduzione o convinzione politica. È dei cittadini che pagano il canone e quindi deve essere plurale”.