Iva Zanicchi, "ho pensato fosse finita". Sconvolgente: cosa l'ha salvata

08 maggio 2023 a

a

a

La caduta di Iva Zanicchi dalle scale ha fatto preoccupare tutti nei giorni scorsi, subito dopo la finale de Il cantante mascherato. A parlare dell'incidente, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, era stata la cantante stessa sui social. La Zanicchi ora torna sull'argomento in una lunga intervista concessa a Gente: “La mia fortuna è tutto questo grasso che ha fatto da airbag naturale. Evidentemente rimbalzo… ringrazio la mia ciccia. Ma quali diete? Queste rotondità si sono rivelate una fortuna".

"Ho perso tutto". Soldi, l'investimento sbagliato: il dramma di Iva Zanicchi

L'artista, poi, ha spiegato com'è avvenuta la caduta: stava salendo le scale con una valigia quando a un certo punto è inciampata sul tappetino, ha perso l’equilibrio ed è rotolata giù battendo forte il sedere e la schiena. "Ero a terra e per qualche minuto non ho capito più niente, mi si è annebbiata la vista, sopraffatta da un dolore fortissimo - ha raccontato -. Ho pensato che stavolta fosse finita… Ero veramente spaventata, è risaputo che gli incidenti a casa sono spesso i peggiori".

"Perché è patetico": insulti-vip ad Al Bano Carrisi, chi apre il fuoco

Per fortuna, invece, tutto poi è andato per il meglio. Iva Zanicchi per il momento si cura a casa con degli antidolorifici. “Lo sa cosa fanno sempre gli artisti quando vogliono dare buca a qualche appuntamento? - ha chiesto la cantante al giornalista che la stava intervistando -. Si inventano malattie e malori. Io non sono mai stata così e non voglio diventarlo. Voglio riprendermi e lavorare".