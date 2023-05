Iva Zanicchi, il dramma del marito: "Una cosa che non avrei mai voluto vedere"

Roberto Tortora 18 maggio 2023 a

Ballerina a Ballando con le stelle, giudice a Il cantante mascherato, cantante, attrice e, insomma, artista a tutto tondo che a 83 anni ha ancora voglia di mettersi in gioco. Stiamo parlando di Iva Zanicchi, cantante tutta grinta e passionalità che, però, nasconde un grande dolore, confessato di recente sulle pagine di Chi, cioè la malattia del marito Fausto Pinna, con cui è sposata da ben trentotto anni. L’aquila di Ligonchio ha raccontato come stanno affrontando il problema: “Fausto non sta molto bene, ha questo tumore al polmone, che ora sembra essersi fermato, ma ha metastasi al fegato e alle ossa”.

Lei stessa non sta benissimo, reduce da un’operazione alla schiena, dopo aver rotto una vertebra nelle scorse settimane: “Io ho la schiena rotta. Insomma, adesso facciamo ridere: passeggiamo per casa come due formichine, tenendoci a braccetto, una cosa che non avrei mai voluto vedere”.

Sempre sulle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini, l’artista ha confessato la sua fedeltà al marito: “Gli sono stata fedelissima, anche se di occasioni ne ho avute, mentre mio marito non mi ha tradita mai, nemmeno con il pensiero, me l’ha giurato”. Nel salotto della Panicucci, poi, Iva Zanicchi ha fatto una confessione spiazzante: “Sarebbe carino e anche molto romantico andarsene assieme in modo naturale”. Lo ha detto perché teme che, se fosse lei ad andar via per prima, lui ne soffrirebbe troppo e la seguirebbe a breve: “Anche mia mamma diceva così di mio papà. C’è poco da fare, noi donne siamo più forti”. Ha raccontato poi di avere un grande voglia di vivere e “ho un sacco di cose da fare”. Intanto resta in convalescenza, per riprendersi dopo l’operazione subìta.