Naike Rivelli, siluro sulla Ferragni: "Una ragazzina di 11 anni...", è bufera

Da tempo sembra che lo scopo di Naike Rivelli sia quello di prendere in giro le varie influencer di Instagram e in questi giorni la figlia di Ornella Muti si è soffermata su Chiara Ferragni al centro delle polemiche per via di un nudo quasi integrale postato sui social, della sua risposta "piccata" a Giulia, la ragazzina di 11 anni che gli aveva chiesto il perché di quella foto pubblicata, e la chiusura del suo profilo Instagram. Il dibattito in rete ha coinvolto giornalisti, opinionisti, colleghi e ora tra i commentatori spunta anche Naike Rivelli che controreplica all'influencer.

"Pensati libera! E una ragazzina si alza, si pensa libera e scrive un commento sotto un post della signora Chiara Ferragni. Si scatena un putiferio. La ragazzina riceve così tanti commenti negativi che la mamma deve disattivarli. Dopodiché la sua pagina Instagram - molto bella - scompare. E la ragazzina non esiste più. Ecco il nostro pensarti libera in Italia, bel messaggio per le ragazzine", scrive Naike Rivelli che poi ha poi rivolto un appello alla stessa Chiara Ferragni: "Basta che fai un appello ai tuoi follower e ci aiuti a riaprire l'Instagram di Giulietta. È il momento di dimostrare che anche tu sostieni le donne".