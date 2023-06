Chiara Ferragni nuda, "perché lo fa": chi la smonta in tempo record

01 giugno 2023 a

Chiara Ferragni ancora oggetto di discussione. Accade a Zona Bianca dove Sabrina Scampini svela la sua verità dietro lo scatto senza veli dell'influencer. Una foto finita nel mirino anche di Caterina Collovati, Naike Rivelli e tante altre, e dove una ragazza di 11 anni ha ricordato all'imprenditrice digitale di essere mamma. "Chiara Ferragni - ha detto la giornalista tv -ha 30 milioni di follower, immagino che qualcosa di comunicazione sui social capisca. La nudità della Ferragni che possa rappresentare fragilità mi stupisce. Non lo fa in quanto fragile, lo fa perché ha un progetto di marketing".

Prima di lei un'altra giornalista ha commentato la foto dello scandalo. Si tratta di Elena Guarnieri: "Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio?", scrive la caporedattrice e storica conduttrice del TG5 in un breve e incisivo tweet. "Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso".

A contestarla per prima, come detto, un'undicenne: "Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare. Compro tante cose tue quaderni costumi da bagno vestiti, mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari danno messaggi sbagliati non c'è un senso a questa foto. Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette e ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo penserei che mi devo vergognare del suo comportamento".