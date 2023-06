Tiziano Ferro, veleno puro: "I miei figli non avranno il passaporto italiano"

01 giugno 2023 a

Tiziano Ferro sputa veleno sul nostro Paese. E lo fa commentando la proposta di legge sulla maternità surrogata che arriverà alla Camera il prossimo 19 giugno. In un'intervista a Grazia i toni usati da Tiziano Ferro sono durissimi: "Sarebbe l'ennesimo decreto contro gli omosessuali: avessero almeno il coraggio di dirlo chiaramente - ha spiegato Tiziano Ferro -. Se il problema fosse davvero la gestazione per altri, la maggior parte delle coppie che ci ricorre sono eterosessuali. Però, una volta tornate in Italia, quelle coppie possono vedere riconosciuti i loro diritti di genitori, perché è difficile che qualcuno chieda ragioni di come è nato quel bambino".

Poi lo sfogo si fa ancora più duro: "Sono bambini che vengono menomati - ha sottolineato Tiziano Ferro -. Loro che, se in Italia finiscono in ospedale e uno dei due genitori è lontano, non possono contare sulla presenza dell'altro. Però sai che ti dico? I figli come i nostri, o quelli cresciuti da un genitore single, sono stati così terribilmente voluti, così visceralmente amati che verranno su fortissimi.Inevitabilmente diventeranno la nuova classe dirigente e politica del Paese. Allora sì che voglio vedere di quali leggi sulla famiglia si faranno portavoce".

A questo punto arriva la stoccata finale: "Quando sono andato al Consolato italiano per registrarli all'anagrafe, quel modulo da dove il nome di Victor era escluso mi è arrivato come uno schiaffo. Allora non li ho mai iscritti. A queste condizioni che falsano la realtà del loro stare al mondo, non avranno il passaporto italiano".