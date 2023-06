Ilary Blasi e Totti sconvolgono Sabrina Ferilli: "Caz***, che sentenza!"

03 giugno 2023 a

La sentenza sui Rolex contesi da Ilary Blasi e Francesco Totti ha strappato un sorriso anche a Sabrina Ferilli. Il giudice ha stabilito l'affido condiviso dei quattro Daytona della discordia. Tutti orologi di lusso dal valore di circa 80mila euro, finiti nella lite post matrimoniale tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice. In sostanza i due ex coniugi potranno usarli previo accordo, anche se al momento restano comunque in custodia a Ilary.

Immediato il commento della Ferilli: "Ma questa sentenza - scrive su Instagram - è geniale ca**o". Totti nei mesi scorsi ne aveva reclamato la restituzione dei suoi amatissimi orologi visto che dopo la separazione erano rimasti nella disponibilità della conduttrice tv. E invece il giudice ha preferito l'imparzialità: i quattro gioielli devono rimanere nella disposizione di entrambi gli ex coniugi.

Diversa invece la decisione sul centro sportivo Longarina, altro capitolo del divorzio. L'ex giallorosso infatti ha ottenuto l'ordinanza di sfratto per il centro sportivo della Longarina, gestito da anni dalla famiglia di Ilary Blasi.