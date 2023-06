Massimo Giletti, bomba di Urbano Cairo: soldi, perché lo ha cacciato

03 giugno 2023 a

Urbano Cairo è stato intervistato al Festival della tv da Francesca Fagnani. L’editore di La7 ha risposto a tutte le domande riguardanti Massimo Giletti: il suo programma, Non è l’Arena, è stato chiuso quando mancavano ancora nove puntate. “Prima di tutto - ha esordito Cairo - tengo a precisare che Giletti ha fatto sei anni e 194 puntate su La7, potendo lavorare in piena autonomia. Poi va detto che nell’ultimo biennio i costi della trasmissione erano diventati insostenibili”.

“Lui si era impuntato di passare dalla domenica al mercoledì - ha proseguito - un’operazione che gli ha fatto perdere quasi due punti di share mai recuperati nonostante poi sia tornato alla domenica”. La Fagnani gli ha chiesto perché Non è l’Arena è stata chiusa in fretta e furia: “Per i costi - è stata la risposta - ne avevo parlato del resto con lo stesso Giletti e Mazzi, il suo agente o amico non ho ben capito, già nel mese di gennaio”. Cairo ha anche rivelato un retroscena su Fabio Fazio, che ha lasciato la Rai per Discovery: “Contattai Fazio sei anni fa, andai a casa sua a pranzo, fu un buon incontro ma lui decise di restare in Rai”.

“Se mi sono permesso Giletti potevo permettermi anche Fazio”, ha aggiunto Cairo, che ha poi voluto fare una precisazione: “Se va via Giletti non è che chiude La7, abbiamo tante trasmissioni e ottimi giornalisti, a cominciare dal direttore del tg Enrico Mentana, Lilli Gruber, Corrado Formigli, Giovanni Floris, Andrea Purgatori e tutti possono parlare di tutti i temi”.