Ilary Blasi, dettagli sconvolgenti su Bastian: "Superdotato, dove lo ho visto"

Particolari piccanti e molto intimi sul compagno di Ilary Blasi, il tedesco Bastian. O meglio: più che particolari illazioni basate sul luogo comune. Ma tant'è.

A prodursi in una peculiare riflessione è Vladimir Luxuria, l'opinionista dell'Isola dei famosi condotta su Canale 5 proprio da Ilary Blasi, la quale ha raccontato a Novella 2000 il suo primo incontro con Bastian, avvenuto al Muccassassina, noto locale di Roma, simbolo della comunità arcobaleno.

"Ero curiosa di conoscerlo e Ilary ha mantenuto la promessa", ha spiegato Luxuria al rotocalco. Insomma, ecco Bastian. E il racconto prosegue: "In tanti si sono avvicinati a lui. Sicuramente grazie alla popolarità di Ilary, ma anche attratti dalla sua fisicità. È un armadio a quattro ante, ha delle mani importanti... Ed è credenza comune che in un uomo delle grandi mani corrispondono anche a una grande dotazione", aggiunge Luxuria senza peli sulla lingua. Insomma, Bastian sarebbe superdotato: parola di Luxuria. E chissà che ne pensa la Blasi.

E ancora, l'opinionista aggiunge: "L'ho trovato simpatico, affabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a lei. Abbiamo parlato per un'oretta - ricorda -. Ho chiesto tante cose su di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi io sono impicciona e mi piace sapere le cose, ma rispetto la privacy. Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso. Non gioca a pallone. Tant'è che lui ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa", ha concluso il suo racconto Vladimir Luxuria.