Fiorello? "Con me ci va giù pesante, anche fuori onda": chi vuota il sacco

Tra i protagonisti di Viva Rai 2, lo show mattutino di Fiorello in onda su Rai 2 e che sta per iniziare l'ultima settimana di programmazione, oltre a Fabrizio Biggio ecco Mauro Casciari. Un programma, Viva Rai 2, che è già un cult. E per Casciari, ovviamente, è un onore e un'emozione prendervi parte.

Così, ecco che Casciari ha scelto di confidarsi con Tv Sorrisi e Canzoni, in un'intervista in cui rivela di ammirare Fiorello sin dai tempi di Viva Radio 2. Ma lo showman siciliano, spesso e volentieri, su Casciari fa battute pesanti, ficcanti, irriverenti. E il diretto interessato commenta: "A volte ci va giù pesante e lo fa anche fuori onda, ma è la sua forma di amore". Tutto è perdonato.

E ancora, dipinge Fiorello come una persona molto generosa, attentissima ai suoi fan, tanto da presentarsi al bar di via Asiago, da cui va in onda la trasmissione, già alle 5 del mattino, tutto per incontrare il pubblico: "Trovatemi un altro numero uno come lui che prende una seconda o terza linea come me e se la mette a fianco in trasmissione", aggiunge Casciari riferendosi alla generosità di Fiorello. E ancora: "Fiorello ha colto il mio lato autoironico e mi ha trasformato in vittima rendendomi simpatico", conclude Mauro Casciari.