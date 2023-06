Senago, bordata contro Mara Venier dai vertici Rai: "Cominciamo da qui"

05 giugno 2023 a

Mara Venier è finita al centro delle polemiche per un commento che si è lasciata scappare sul caso di Giulia Tramontano, uccisa a Senago da Alessandro Impagnatiello. La 29enne era al settimo mese di gravidanza, aspettava un bambino dall’uomo che ha posto fine alla sua vita. “Sì, signora, suo figlio è un mostro”, ha dichiarato la Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, riferendosi alla madre di Impagniatiello.

In seguito la conduttrice di Rai1ha fatto ammenda: "Sta affrontando un dolore enorme: mi ha devastato dal dolore. Siamo vicini anche a lei, se ho sbagliato chiedo scusa, voglio smorzare subito le polemiche che girano”. Ad alimentarle ci ha però pensato Riccardo Laganà, consigliere d’amministrazione della Rai. “Questo accade - ha dichiarato in riferimento alle parole della Venier - quando direttori e dirigenti, anziché gestire attentamente gli spazi televisivi, lasciano campo libero a certi artisti, autori e agenti”.

“Se I nuovi responsabili volessero cominciare a correggere qualche deformazione del servizio pubblico possono partire da qui”, ha chiosato Laganà. La Venier e Domenica In sono stati accusati di speculazione sul dolore, ma il loro non è l’unico caso: anzi, in questi giorni un po' in tutte le trasmissioni televisive si sta speculando sulla morte di Giulia Tramontano.