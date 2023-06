Enrico Mentana, sfogo duro su Mattei dalla Merlino: "Cosa mi tocca sentire"

05 giugno 2023 a

Il professor Ugo Mattei continua a far discutere. Il docente diventato famoso per le sue ospitate in tv a difesa del fronte "no Green Pass" prima e di quello "no armi all'Ucraina", poi, ha scatenato una bufera con il suo intervento contro Mattarella a L'Aria Che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino. Le sue parole sull'intervento di Sergio Mattarella alla Festa del 2 Giugno sono pesantissime: "Quello che ha detto rasenta la fattispecie costituzionale dell'Alto tradimento. La massima carica dello Stato ha utilizzato la Festa della Repubblica per confermare una posizione dell'Italia in totale violazione dell'articolo 11 della Costituzione, per cui l'Italia ripudia la guerra".

E ancora: "Siamo stati trascinati in una situazione di guerra contro la volontà del popolo, non si vuole ascoltarlo e si fa di tutto per togliere al popolo la possibilità di esprimersi". Parole così pesanti che hanno innescato non solo la reazione della stessa conduttrice Myrta Merlino, ma anche quella degli ospiti in studio, in testa Maurizio Gasparri.

"Alto tradimento di Mattarella": delirio-Mattei, si scatena il caos a La7 | Video

Ma nel tardo pomeriggio è arrivata la presa di posizione del direttore di tg L7, Enrico Mentana: "Oggi mi è toccato sentire, proprio su La7, un signore affermare che ""Mattarella ha utilizzato la Festa della Repubblica per confermare una posizione dell'Italia, in totale violazione con l'articolo 11 della Costituzione", e che "quello che ha detto rasenta la fattispecie costituzionale dell'Alto tradimento". Non mi sono sorpreso, conoscendo le "idee" di quell'ospite: mi aspetto nei prossimi giorni un altro che affermi impunemente che l'assassino di Senago aveva le sue ragioni, o che Speranza merita una dura pena detentiva per la gestione della pandemia (ma per questo basta invitare lo stesso ospite di oggi)". Uno sfogo durissimo quello di Mentana contro Mattei. Ma tra le righe, c'è anche una frecciata alla Merlino che è data in pole position per un passaggio in Rai?