Fiorello, il sostituto di Fazio? "L'unico di sinistra": il nome grosso

È iniziata l’ultima settimana di Viva Rai2. Altre quattro puntate e lo show di Fiorello giungerà alla conclusione: per il momento non è noto se tornerà nella prossima stagione televisiva o se chiuderà i battenti dopo questa parentesi di grande successo. Lo showman siciliano è riuscito a ribaltare ogni pronostico, rivitalizzando una rete e soprattutto una fascia oraria che erano in enorme difficoltà.

Nella puntata di lunedì 5 giugno Fiorello ha ironizzato sulle recenti dichiarazioni di Piero Chiambretti, che avrebbe piacere nel chiudere la carriera in Rai. “Chiambretti è l’unico - ha commentato lo showman siciliano - l’unico soprattutto di sinistra, che vuole venire in Rai e non andare lì, a Discovery. Chiambretti, bravo, vieni da noi ma sappi che saresti l'unico, perché da quando c'è Roberto Sergio in Rai non si vede un comunista manco a pagarlo oro. Ti prego, porta una bandiera rossa, perché in Rai sono finite tutte”.

Fiorello si è anche sbilanciato e ha proposto apertamente Chiambretti per lo spot lasciato vacante da Fabio Fazio, che è pronto a trasferirsi su Nove con il suo Che tempo che fa. “Visto che Cattelan ha dichiarato che non vuole prendere il posto di Fazio, sarebbe una bella idea Chiambretti di domenica a quell'ora lì. Viene da un posto dove guadagna a un posto dove non guadagna niente…”.