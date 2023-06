Bonolis-Bruganelli divorziano? "Ma vattelapianderc***": Dagospia li massacra

06 giugno 2023 a

Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, Dagospia ha avuto ragione anche su Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il sito di Roberto D’Agostino aveva dato la notizia della fine del loro matrimonio lo scorso 12 aprile, ma i diretti interessati avevano finto che andasse tutto bene, pubblicando su Instagram una video smentita che a distanza di un mese e mezzo è invecchiata malissimo.

Per Dagospia è quindi arrivato il momento della rivincita, dopo gli insulti immeritati per uno scoop che invece era fondato: “I due smentirono con toni coatti: ‘Sito de fregnacce’, ‘fatevi i ca*** vostri’. Eppure, dopo neanche due mesi sono costretti a calare le braghe e a lavarle in pubblico con un’intervista leccata e laccata a Vanity Fair”. Un copione che si ripete, dato che era successa la stessa cosa già con Totti e Blasi. Laconico il titolone grafico proposto da Dagospia: "Ma vattelapianderc***".

Anche in quell’occasione Dagospia ci aveva visto lungo, ma erano arrivate le smentite dei diretti interessati. “Come avvenne già per Totti e Ilary Blasi - ricorda il sito di D’Agostino - anche loro ‘tanati’ da Dagospia nella crisi coniugale e altrettanto polli nel tentare di negare l’evidenza, anche in questo caso la smentita si ritorce contro chi la fa. Morale della favola: Dagospia aveva ragione, loro torto”.