Bruganelli, dopo l'addio a Bonolis fa impazzire i rosiconi: "Il nostro già ingente patrimonio"

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati. Dopo 26 anni di matrimonio la coppia ha deciso di annunciare il suo addio in un'intervista che li vede insieme in copertina. Una scelta parecchio criticata, ma che l'imprenditrice difende a spada tratta. In molti hanno sospettato che dietro il colloquio a Vanity Fair ci fosse un tornaconto economico. Nulla di più falso per l'ex opinionista del Grande Fratello Vip.

"Nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio", ha scritto in una sua storia di Instagram. Storia risultata da tanti "indelicata" visto che ha vantato "l'ingente patrimonio" di cui dispone. Eppure per la Bruganelli non è la prima volta. Tante le critiche piovute dopo le sue foto in jet privato o le sue uscite sui soldi.

Sulle colonne del settimanale la Bruganelli e Bonolis hanno spiegato i motivi del loro addio. "Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia" ha spiegato lei mentre il conduttore ha aggiunto: "Ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua". I due, nonostante abbiano scelto di separarsi, non discuteranno di questioni economiche: "Non ci saranno avvocati, alimenti, niente di tutto questo".