Fedez, che imbarazzo: alla festa della scuola del figlio si presenta così

Imbarazzo e divertimento, ma le percentuali pendono più sulla prima e riguardano Fedez che, insieme alla moglie Chiara Ferragni, ha partecipato alla festa scolastica di fine anno del figlio Leone. Non una scuola qualunque, ovviamente, bensì la St. Louis School di Milano, un campus bilingue italo-inglese.

Così, mentre gli altri papà arrivano vestiti con grande eleganza, il rapper milanese si fa notare invece con un look molto più aggressivo e ci scherza su Instagram, non senza un palpabile imbarazzo: “Stiamo alla festa della scuola di Leo e ovviamente ci sono tutti i papà in giacca e cravatta. Io mi confondo con la gioventù, vi faccio vedere il mio outfit”, e si mostra vestito con degli shorts di jeans e la canotta nera. Un altro momento di vergogna per la moglie Chiara o sarà stata proprio lei a dettare il dress code del marito?

La scuola di Leone è di prestigio, accompagna il bambino nel suo percorso scolastico dall’asilo fino al diploma. I costi, ovviamente, sono stellari: per quanto riguarda la scuola dell'infanzia l'annualità totale dell'istituto ammonta a 11.370 euro suddivisi in due rate. Per la scuola primaria il costo annuale è di 15.730 euro fino a giungere alla secondaria di 18.170 euro. Inoltre, a seconda delle sedi, vi è un extra per la mensa che va da 1.350 ai 1.475 euro.

La speranza ora è che, visti i prezzi e visto il tenore di vita della scuola, il piccolo Leone cresca e impari anche a vestirsi con un outfit adeguato ed elegante e non prenda spunto dal papà che adotta canotte nere anche per appuntamenti importanti. Del resto una giacca e una cravatta possono sempre essere sbottonate, ma da una canotta nera non si salva proprio nessuno.