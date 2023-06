Chiara Ferragni disintegrata da Aldo Grasso: "Perché diventa insopportabile"

04 giugno 2023 a

Mentre si fa un gran parlare della polemica riguardante Chiara Ferragni seminuda sui social e la ragazzina di 11 anni che l’ha criticata, Aldo Grasso ha stroncato la seconda stagione dei Ferragnez, la serie tv di Amazon sull’imprenditrice digitale e il marito rapper. “Alla terza puntata ho chiuso: ho troppo rispetto della mia noia”, ha esordito il critico del Corriere della Sera.

Pur riconoscendo la bravura della Ferragni e di Fedez nell’inventarsi una comunicazione e nel trasformare i social nella loro vita, Grasso non è rimasto per nulla colpito dalla serie tv. “A due star del web si chiede l’eccezionalità - scrive sul Corsera - quello che le nostre vite non ci sanno dare e invece la poetica del ‘noi siamo come voi’ diventa insopportabile: abbiamo già i nostri guai per condividere anche i vostri. La noia televisiva nasce da due elementi fondamentali: da una mancanza d’inventiva e dalla dilatazione esasperata di ogni istante, come fosse un poro del viso allargato da uno specchio ingranditore”.

Insomma, Grasso non ha trovato nulla di realmente interessante all’interno della serie tv e ha posto quello che ha definito un problema esistenziale: “Dall’impresa che ha compiuto, dall’esercito di followers che la seguono, dal successo ottenuto, uno si immagina che Chiara Ferragni sia una donna fuori dal comune. Perché nella serie fa di tutto per mostrarsi una indossatrice di kitsch?”.