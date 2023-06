Chiara Ferragni insultata, "sei falsa": occhio al dettaglio nella foto

07 giugno 2023 a

a

a

Chiara Ferragni ancora nella bufera. Tutta colpa della sua nuova casa. Tutto è iniziato quando Meta ha dato all'influencer e al marito Fedez la possibilità di testare in esclusiva delle chat private di gruppo su Instagram. Così la Ferragni ha promesso qualcosa di speciale a chi accettasse il suo invito, ossia dei "behind the scene". Insomma, un dietro le quinte.

Un diluvio di milioni. Chiara Ferragni, cifre-choc: ecco i suoi veri ricavi

Inutile dire che l'attesa è stata vissuta con trepidazione dai fan che si aspettavano video e foto mai visti prima e che dunque solo loro potevano vedere. Eppure tutto è terminato con una grande delusione. In primis perché il gruppo prevede un'interazione a senso unico, solo da parte della creator. In sostanza gli utenti possono solo pubblicare reazioni a quello che la Ferragni scrive senza poter rispondere direttamente.

"Nuova subdola schiavitù": Chiara Ferragni nuda e asfaltata da Simona Branchetti

Poi perché le foto della sua nuova dimora, inizialmente pubblicate solo sul gruppo privato, sono state poi diffuse sull'account ufficiale dell'imprenditrice digitale. E così tutti le hanno potuto visionare. "Chiara sei fake, avevi detto che le mandavi solo sul gruppo privato", tuona un follower al quale sono seguiti molti altri commenti infuocati. Ancora una volta la Ferragni ha sollevato il polverone. Ma d'altronde, per la regina dei social non è una novità.