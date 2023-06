Damiano dei Maneskin bacia un'altra in discoteca: la foto scatena un terremoto

08 giugno 2023 a

a

a

Un video rubato in discoteca ha costretto Damiano David a uscire allo scoperto e ad annunciare la fine della relazione con Giorgia Soleri. Quest’ultima era la fidanzata storica del frontman dei Maneskin: prima che diventasse virale il video in cui bacia un’altra ragazza in discoteca, non c’erano stati particolari segnali che facevano pensare a una rottura con la Soleri.

A quanto pare non si tratterebbe neanche di tradimento: i due si sarebbero lasciati ma senza farlo sapere in pubblico, almeno questa è la versione di Damiano. Non sono però passati inosservati i movimenti social della Soleri, che ha smesso di seguire su Instagram il cantante e la sua nuova fiamma (che è una modella molto amica di Victoria dei Maneskin) soltanto dopo la dichiarazione di Damiano. “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video - ha esordito - non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore”.

Victoria dei Maneskin, baci infuocati in barca: ecco chi è la sua fidanzata | Guarda

“Io e Giorgia - ha proseguito - abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”. Ovviamente il video e la dichiarazione di Damiano sono diventati virali: ne stanno parlando tutti, non soltanto in Italia, dato che la coppia era molto esposta per via dell’enorme popolarità dei Maneskin.