Victoria dei Maneskin, baci infuocati in barca: ecco chi è la sua fidanzata

Una paparazzata in quel di Formentera: Victoria De Angelis e Luna, la sua nuova fidanzata, colte "in flagrante". Tre quarti dei Maneskin si sollazzano in barca tra sole, mare, tuffi ed effusioni spinte. Manca solo Damiano David, leader e cantante, che dopo la deludente (dal punto di vista sportivo) trasferta a Budapest per seguire la sua Roma nella finale di Europa League persa contro il Siviglia e qualche schermaglia con la fidanzata Giorgia Soleri via social sembra letteralmente "sparito", lontano dai riflettori e dagli obiettivi indiscreti.

I tre compagni di band, però, si scatenano e sembrano divertirsi lo stesso. Il settimanale Chi li ha beccati dedicando loro una bella doppia pagina piuttosto piccante. C'è il chitarrista Thomas Raggi, beccato a baciarsi in acqua con la sua Lavinia. C'è il batterista Ethan Torchio, lui invece senza la fidanzata Laura, intento a prendere il sole.

E infine lei, Victoria De Angelis in arte Vic, esuberante e scenografica bassista che nei live dei Maneskin rappresenta spesso l'elemento più spettacolare e osservato, per la carica rock e sensuale e per i look estremi.

La giovane musicista è avvinghiata alla sua nuova fidanzata, Luna. Entrambe sono in bikini (striminzito, è il caso di dire): si baciano con passione e sembrano non avere occhi che l'una per l'altra. Perse nel caldissimo mare delle Baleari, in un giugno già bollente (e non solo per il sold out del concerto a Barcellona).