Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, bufera sulla rottura: "Vi hanno pagato?"

Ha fatto molto discutere l’intervista “d’addio” di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che, tramite le pagine di Vanity Fair, hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Con tanto di shooting e copertina in bella vista, dal titolo “Per chi si lascia come noi”. Sui social sono subito partite le polemiche per questa scelta e per l’idea di monetizzare sui sentimenti. Sonia Bruganelli, sempre molto attiva sui suoi profili, ha voluto fare il punto e spiegare la situazione: “Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio”. Questa la risposta a chi ha criticato la coppia per non aver dato una notizia così delicata in prima persona, ma averla affidata ad un’esclusiva editoriale.

Ovviamente, manna dal cielo per un’osservatrice attenta come Selvaggia Lucarelli, che su Twitter non ha potuto fare a meno di commentare l’accaduto: “Il falò di confronto tra Bonolis e Bruganelli non me lo aspettavo”. La citazione è al reality amoroso di Mediaset “Temptation Island” in cui i fidanzati che partecipano, separati in due villaggi diversi, si riuniscono in spiaggia davanti ad un falò per esprimere apertamente i reciproci sentimenti e decidere se continuare il percorso o andar via insieme o separatamente.

A chi, poi, insinua la presenza di terzi incomodi che si siano intromessi nella coppia, la Bruganelli risponde così dalle pagine di VF: “Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Perché l’amore è complesso, si trasforma”. ''Magari poi arrivano…'', ha aggiunto Bonolis, ''a quel punto non saranno più amanti. Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico'', ha replicato Sonia.